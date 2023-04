Open to Meraviglia trasforma (in tedesco) Fermo in Stillstand e Camerino in Garderobe: la scoperta di Selvaggia Lucarelli

ANCONA - Mai nome fu più azzeccato: “Open to meraviglia” continua a stupire e ogni giorno la campagna promozionale da 9 milioni di euro del Ministero del Turismo ed Enit si arricchisce di particolari grotteschi a cui non sono sfuggite nemmeno le Marche. Cosa è successo? Nella sezione in tedesco, proprio la cartina con le province marchigiane Fermo è stato tradotto Stillstand che significa "fermo", nel senso di immobile.

Open to meraviglia, Fermo diventa Stillsand e Camerino Garderobe

Stessa traduzione è riportata nella pagina dedicata al capoluogo di provincia, titolo in grassetto Stillstand e poi nel testo viene correttamente riportato il nome della cittadina. Ma se già questo suscita una certa ilarità mista a stupore per la grossolana svista all'interno di un sito costato milioni di euro, quando si va a cercare Camerino, ecco che la situazione è quasi imbarazzante: viene infatti effettuata la traduzione letterale, ovvero Garderobe (Guardaroba-camerino, appunto).

Le stranezze di Open to Meraviglia stanate da Selvaggia Lucarelli

E' stata Selvaggia Lucarelli a postare le stranezze nella traduzione in tedesco di Open to Meraviglia: «Abbiamo la pagina su Brindisi che diventa la pagina sulla città di “Toast” (che vuol dire brindisi in tedesco, ma il brindisi che si fa col vino), oppure Fermo, la città delle Marche, che diventa “Stillstand“, che significa “fermo” nel senso di “arresto” o fermata. Ma anche la città di Prato che diventa “Rasen”, che è appunto il prato verde, Cento che diventa “Hundert”, ovvero “centinaio”, la calabrese Scalea che è tradotta come “Treppe”, cioè “scala” e molto altro. Il premio alla traduzione più esilarante però va a alla cittadina marchigiana Camerino che nella traduzione tedesca diventa un meraviglioso “Garderobe”, cioè camerino/guardaroba. Che voglio dire, non incoraggia il turismo nelle Marche, visto che l’idea di passare una settimana in un guardaroba non credo entusiasmi nessuno».