Arriva Apocalisse4800 (l'altezza del Monte Bianco), la bolla d'aria più calda di sempre

Sta per arrivare "Apocalisse4.800", dove il numero corrisponde all'altezza del Monte Bianco e il nome dà l'idea del caldo che il nuovo anticiclone porterà nelle Marche e nel resto d'Italia. Domani e mercoledì iniziano le danze: si alzano ancora le temperature, tanto che 5 città italiane sono già da bollino rosso, cioè a rischio elevato ondate di calore. Si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. Mercoledì saranno ben 9, a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma. È questo il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute che monitora 27 città italiane tra cui il capoluogo delle Marche, Ancona. La città dorica, rispetto ai precedenti dossier resta da bollino giallo in queste tre giornate particolarmente calde: Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno invece col bollino verde fino a mercoledì. Ma la situazione è molto complicata.

Gli esperti: situazione complicata

«La situazione è molto complicata: non si intravede un calo significativo delle temperature. Anzi andremo verso un aumento progressivo che raggiungerà l'apice tra giovedì e domenica, dopodiché dovrebbero scendere di qualche grado». È quanto afferma Antonio Sanò, direttore de ilMeteo.it, sottolineando che proprio domenica si registreranno «temperature straordinarie mai verificate precedentemente, sia nel mese di luglio che in modo assoluto. Alle ore 15 sono previsti 40 gradi a Milano contro il precedente record di 39,3 dell'11 di agosto 2003. La zona più calda sarà quella di Ferrara dove sono previsti 42 gradi». I 40 gradi sono previsti anche a Bologna, Firenze e Roma. C'è da considerare poi che «in una strada assolata le temperature potrebbero essere anche superiori». «Purtroppo ci sono previsioni a più lunga scadenza che ci dicono che anche ad agosto farà più caldo della norma», aggiunge Sanò.

L'anticilone Apocalisse sta arrivando

Ma cosa sta accadendo? «L'anticiclone africano nel corso della settimana si sposterà lentamente verso l'Italia; venendo da Ovest, dalla Spagna, colpirà prima le regioni settentrionali. Si tratta di una bolla di aria calda diversa dalle altre perché ha una temperatura in quota che di solito si registra nell'entroterra sahariano», spiega l'esperto che parla di un fatto eccezionale. L'anticiclone è stato ribattezzato "Apocalisse4800" (altezza del Monte Bianco). «In questi giorni avremo tutte le Alpi a rischio fusione della neve e dei ghiacciai», ricorda Sanò. Per chi è in villeggiatura al mare buone notizie perché, a detta dell'esperto, le temperature saranno inferiori. Va inoltre registrata un'altra anomalia, ovvero la temperatura del mare «che è 5 gradi sopra la media», che sta a significare un surriscaldamento del Mediterraneo che potrebbe provocare alla fine dell'estate eventi temporaleschi eccezionali.