Coronavirus, altri 17 morti in un giorno nelle Marche: il più giovane aveva 62 anni/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 17 i morti segnalati oggi, giovedì 25 marzo, dal Gores nelle Marche, il numero più alto degli utlimi giorni. Sono deceduti 10 uomini e 7 donne, tutti con malattie pregresse. La vittima più giovane è stata un 62enne di Ancona, quella più anziana una 97enne di Ancona.

APPROFONDIMENTI ANCONA L'infermiera coccola il bebè nella terapia intensiva... I NUMERI DI OGGI Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 marzo: 460... LA RICERCA Primo caso in Italia di variante newyorkese, scoperta e isolata a... LA STORIA Vitrifrigo mette a disposizione i suoi laboratori tra i più...

Coronavirus, impennata di nuovi positivi: sono 621, il contagio corre nel nord delle Marche/ I numeri dell'emergenza

Dall'inizio dell'emergenza nelle Marche sono morte 2.566 persone, 1.444 uomini e 1.122 donne, con un'età media di 82 anni; il 96,9% era affetto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella che sbuito più lutti (884), seguita da Ancona (786), Macerata (429), Fermo (243) e Ascoli (199). Sono 25 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

CRESCONO ANCORA I RICOVERATI

Continua a crescere, seppur lievemente, il numero dei ricoverati Covid nelle MarcheFrena la corsa dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: sono 961 (+2 rispetto a ieri). Sono 157 (+1) i ricoverati in Terapia intensiva, 207 (-1) quelli in Semintensiva 597 (+3) nei reparti non intensivi. Calano i pazienti dei Pronto soccorso (110, -9) e gli ospiti di strutture territoriali (240, -3). In aumento i positivi in isolamento domiciliare (9.215, +78) mentre calano sensibilmente le quarantene per contatto con positivi (19.447, -649; 8.783 sintomatici).

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA