Coronavirus, una provincia riaccende l'allarme: 282 nuovi positivi in un giorno nelle Marche/ Il trend del contagio

ANCONA - Tre comuni che escono dall'arancione rafforzato, ma altri 7 che rischiano di rientrarci: l'emergenza Covid attanaglia ancora le Marche. Sono stati 282 i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 6 maggio, dal Gores. Un numero in leggero rialzo rispetto a ieri con un numero di test equiparabile: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4441 tamponi: 2454 nel percorso nuove diagnosi (di cui 647 nello screening con percorso Antigenico) e 1987 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,5%).

Tre Comuni escono dalla zona arancione rinforzato e sette rischiano di entrarci. L'allarme di Acquaroli: ecco perché

Il eport di oggi però riaccende l'allarme in provincia di Pesaro e Urbino, dove sono stati comunicati 122 infetti. Numeri pù bassi per le altre: Macerata 68, 39 Ascoli Piceno, 21 Fermo e 19 Ancona. Sono 13 i positivi provenienti da fuori regione.

Famiglia indiana messa in quarantena: la Riviera trema per la paura della variante

IL TREND DEI CONTAGI

OGGI 36 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 282 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (61 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (101 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati). Per altri 57 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 647 test e sono stati riscontrati 36 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

