ANCONA - Semplificare, coinvolgere, avvicinare. Sono queste le parole chiave che accompagnano il lancio di “Easy Pnrr Marche”, il nuovo portale sviluppato dalla Regione per facilitare l’accesso di Enti pubblici e stakeholder ai contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. «Vogliamo maggiore coinvolgimento rispetto agli effetti ed alle opportunità del Pnrr per il nostro territorio», ha spiegato ieri durante la presentazione Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Finanziato esso stesso coi fondi europei post-pandemia, il portale è già ora accessibile attraverso il sito web di Palazzo Raffaello.

Missione: accelerare



Come illustrato da Goffredo Brandoni, assessore regionale al Bilancio, «sarà determinante per accelerare tutte le pratiche, dalla progettazione fino alla rendicontazione». Diviso in sezioni, “Easy Pnrr Marche” si compone di un’area informativa e di una dedicata al monitoraggio. La prima, aggiornata automaticamente sulla base delle ultime novità regionali e nazionali, garantisce un accesso rapido ed agevole ai principali strumenti tecnici e normativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Atti, bandi, notizie risposte alle domande più frequenti: una storta di “Bibbia” per i Soggetti Attuatori dei progetti finanziati, ovvero chi dovrà gestirli.



Pubblico e privato



Tanto gli utenti privati quanto – soprattutto – quelli pubblici. «Lo metteremo a disposizione dei piccoli comuni» ha anticipato Brandoni. Per loro anche un pull di esperti. Trenta quelli scelti dalla Regione Marche nell’ambito del progetto “1000 esperti”, volto a individuare ed eliminare tutti gli ostacoli – i cosiddetti “colli di bottiglia” – nelle procedure Pnrr sul territorio. 23 tecnici possiedono competenze specifiche, 5 competenze trasversali e 2 – dalla Segreteria tecnica – fungono da coordinamento. Si rivolge soprattutto ai cittadini la sezione di monitoraggio. Attraverso grafici e tabelle, infatti, i marchigiani potranno seguire in tempo reale la ripartizione dei fondi Pnrr ed il modo in cui essi vengono spesi. Soddisfatto Acquaroli, che ha ricordato l’impatto che i fondi avranno sul territorio. Oltre tre miliardi il tesoretto a disposizione, di cui 2,7 miliardi andati a progetti già attivati. Risicato lo spazio d’azione della Regione, che gestirà «meno del 10% dei fondi» secondo il Presidente. Circa 270 milioni di euro, a conti fatti, per 282 progetti.



«La risorsa che impatta di più - ha spiegato il governatore - è sicuramente quella legata alla Orte-Falconara e al raddoppio della linea ferroviaria, una infrastruttura attesa da tanto tempo che potrà consentire di abbattere il tempo di percorrenza da Ancona a Roma». Un rammarico? «I tempi sono stretti. Invece che su tanti progetti, sarebbe stato più importante concentrarsi su quei pochi che avrebbero potuto dare risposte a ritardi infrastrutturali». Ma sono scelte del passato: «Ora dobbiamo guardare avanti».