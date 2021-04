Covid, i nuovi contagi oggi nelle Marche sono 299. Ecco la provincia dove il rischio è maggiore /L'andamento del virus in tempo reale

ANCONA - Alla vigilia della zona gialla l'attenzione resta alta sul numero di nuovi contagi e decessi da Covid nelle Marche come nel resto d'Italia che da domani riapre, seppur parzialmente. E oggi nelle Marche il Gores ha comunicato che i nuovi postivi al coronavirus sono 299.

E' questo il dato comunicato dal Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4274 tamponi: 2323 nel percorso nuove diagnosi (di cui 624 nello screening con percorso Antigenico) e 1951 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,9%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 299 (48 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (49 casi rilevati), contatti in setting domestico (93 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (81 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (7 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 624 test e sono stati riscontrati 37 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

