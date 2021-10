Covid, 78 nuovi positivi nelle Marche ma con poche centinaia di tamponi, il tasso di positività balza al 9,4%. Le province con più contagi /Il trend del virus

ANCONA - I nuovi positivi al Covid oggi 23 ottobre 2021 sono 78 nelle Marche. Un numero assoluto non preoccupante se raffrontato ai giorni precedenti (ieri ad esempio erano 100), ma non è così. Il numero dei tamponi processati nel percorso diagnostico è di soli 826 (a fronte dei 2.281 di ieri), tanto che la percentuale di positività cresce al 9,4% (dal 4,4% sempre di ieri). E un altro balzo che invita alla cautela è il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti che sale a 37,69. Numeri che sembrano mettere in discussione l'ipotesi che i numeri crescenti dei positivi negli ultimi giorni erano l'effetto dell'incremento dei tamponi per il green pass che farebbero emergere gli asintomatici. Resta comunque, è bene precisarlo, una situazione rassicurante ma è bene non abbassare la guardia, specie alle porte della stagione influenzale. E soprattutto con i primi casi di variante Delta Plus individuati anche in Italia.

Per quanto riguarda le province, oggi è Fermo quella con il maggior numero di nuovi contagi (22), seguita da Macerata (18), Ancona (17), Ascoli (14) e Pesaro Urbino (5). Due i nuovi positivi di fuori regione.

