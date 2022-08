Le linee guida pubblicate dall’Istituto superiore di sanità venerdì per le scuole sono state messe a punto di concerto con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni. Il documento propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale; dall’altro, prevede l’adozione di ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio ed al possibile cambiamento, in negativo del quadro epidemiologico.

Al ritorno sui banchi di scuola a settembre gli studenti dovranno indossare le mascherine?

No. L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria è previsto solo per personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid (in questi casi, le linee guida indicano l’utilizzo delle Ffp2) e per chi presenti una sintomatologia lieve e senza febbre, come nel caso del raffreddore (Ffp2 o chirurgica.



Come funzionerà con le quarantene? Sarà ancora prevista la didattica a distanza?

In caso di raffreddore o sintomi lievi si sta a scuola con mascherina chirurgica o Ffp2. Scrive l’Iss: «Il solo raffreddore non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o di allontanamento da scuola, in assenza di febbre». Per quanto riguarda la gestione degli studenti contagiati, invece, le linee guida rimandano alle regole generali sull’isolamento e l’eventuale quarantena che saranno in vigore all’inizio della scuola. Si rimanda alle indicazioni che dovranno essere emanate dal ministero della Salute.



Cosa cambierà nel caso il quadro epidemiologico dovesse peggiorare sensibilmente?

Le linee guida prevedono ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. In caso di peggioramento del quadro del contagio, tra le misure aggiuntive previste ci sono il distanziamento di almeno un metro dove le condizioni strutturali degli istituti lo consentano, uso di mascherine chirurgiche o Ffp2 per gli studenti, mascherine Ffp2 per il personale scolastico, precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione, sospensione delle gite, turni per i pasti nelle mense e consumo della merenda al banco.



Le linee guida riguardano tutte le scuole?

No, riguardano solo le Primarie e le Secondarie, dunque gli studenti da 6 a 19 anni. Per le scuole dell’infanzia verrà pubblicato un documento apposito nel giro di qualche giorno.

Come ci si dovrà comportare con la gestione di studenti e personale che presentino sintomatologia da Covid?

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori.