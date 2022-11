Scossa di terremoto nelle Marche: magnitudo 4.3, epicentro in mare

Una scossa di terremoto si è registrata verso le 6.20 di questa mattina nelle Marche, con epicentro quasi identico a quello del sisma di 5.7 del 9 novembre. La scossa di questa mattina - secondo la stima dell'Ingv - è di magnitudo 4.3 ed è stato registrato in mare ad una profondità di 10 chilometri. L'epicentro si trova a 21 Km da Fano, 28 da Pesaro e 38 da Ancona.

Segnalazioni arrivano sia dalla provincia di Ancona sia da quella di Pesaro Urbino: la scossa è stata avvertita anche nell'entroterra. Non si segnalano danni a persone o a cose, nessuna chiamata ai vigili del fuoco: almeno per il momento.