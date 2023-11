ANCONA - Per la giunta Acquaroli rappresenta uno dei pilastri fondanti dell’intero mandato. Insieme alla riforma sanitaria e al piano delle infrastrutture, la legge urbanistica va a comporre il trittico delle azioni macro che identificano l’operato della Regione a guida centrodestra. A testimonianza di quanto rilevante sia l’articolato per l’Esecutivo, lo scorso venerdì è stato lo stesso governatore Francesco Acquaroli - insieme all’assessore all’Urbanistica Stefano Aguzzi - a presentarlo a Fano a cittadini e amministratori.

Nello stesso giorno, però, andava in scena anche l’incontro del Cal - il Consiglio delle autonomie locali che riunisce Province, Comuni e Unioni montane - che ha visto buona parte dell’assise sollevare non pochi dubbi sulla proposta. Tanto che per evitare lo strappo, l’appuntamento è stato aggiornato e oggi a Palazzo Leopardi andrà in scena il secondo round. Il Cal è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sulla legge. Tuttavia, se il parere fosse negativo, il voto in Consiglio regionale dovrebbe centrare la maggioranza qualificata (2/3 dell’aula). E soprattutto, non sarebbe un bel segnale se Province e Comuni bocciassero proprio la pdl sull’urbanistica che li tocca così da vicino.



Lo stop



Alla seduta di venerdì scorso i rappresentanti delle quattro Province presenti - mancava all’appello Fermo - si sono espressi contro molti aspetti della legge che di fatto tende ad esautorare l’ente. E anche la maggior parte dei Comuni erano pronti a votare contro. «Per cercare di aprire un’interlocuzione e dare un contributo utile alla legge - spiega il presidente del Cal e sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci - è stata approvata la mia mozione di rinviare l’incontro di una settimana. Tutti i rappresentanti del Cal sono stati invitati a presentare emendamenti e correttivi, poi trasmessi all’assessore Aguzzi». E oggi si capirà se questi correttivi sono stati accolti o meno. Sembra però improbabile che l’impostazione dell’articolato possa cambiare in maniera sostanziale - come invece chiedono molti enti locali - dato che approda in Consiglio regionale per il voto finale il prossimo martedì. Dunque nell’incontro di oggi si cercherà di lavorare di cesello per avvicinare il più possibile le parti.



I nodi da sciogliere



Tra le criticità segnalate, il fatto che la Valutazione ambientale strategica passerebbe dalle Province ai Comuni (che se però non fossero in grado di espletare il compito, potrebbero passare di nuovo la palla alle Province) e la necessità della dichiarazione di interesse pubblico da parte dei Consigli comunali per gli interventi - anche privati - di riqualificazione urbana. Una materia molto tecnica che si tinge però di sfumature anche politiche, dal momento che pure amministrazioni di centrodestra sono salite sulle barricate. Oggi vedremo se la giunta riuscirà a ribaltare i pronostici e a portare la maggioranza degli enti dalla propria parte.