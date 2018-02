Marche, neve già in tante province Altri peggioramenti, scatta l'allerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La neve è già comparsa in più province della nostra regione. E il peggio - stando alle previsioni - deve ancora venire. Lanciata l'allerta meteo della protezione civile delle Marche per le precipitazioni nevose che potrebbero arrivare anche fino ad un metro.L’allerta meteo emessa è valida fino alla mezzanotte tra giovedì e venerdì ed ha un codice giallo per tutto il territorio regionale: sono previsti accumuli moderati (20-60 cm) nelle zone alto-collinari e nevicate “elevate (da 60 cm a un metro) nelle zone montane. La neve porta con sé anche l’aerta valanghe: arancio sui Sibillini e giallo nell’appennino pesarese e fabrianese. Le zone costiere saranno comunque sferzate dalla pioggia battente. E da domenica la situazione potrebbe essere ancora più difficile.