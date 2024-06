ANCONA L’8 e il 9 giugno tra i 2,7 milioni di ragazze e ragazzi italiani che andranno per la prima volta a votare ci saranno 71.996 marchigiani: 37.014 uomini e 34.982 donne che esprimeranno la propria preferenza per la composizione dell’europarlamento mentre alcuni di loro eleggeranno anche sindaco e consiglieri del loro Comune. Una generazione, nata nel 2005, in parte nel 2006, che non ha mai conosciuto la lira e figlia di un’Unione Europea che, con il Trattato di Lisbona, ha potuto affrontare le grandi sfide globali come i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza.

Le nuove generazioni

Temi a cui sono molto sensibili almeno. Con il loro voto intendono manifestare fiducia in un'Europa che vorrebbero ancora più decisionista mentre alle comunali, vogliono colmare un vulnus. Si sentono vittime di un disinteresse e chiedono più coinvolgimento. Emma Palmizi vive ad Ascoli. Ieri era il suo ultimo giorno da liceale. A settembre, vuole iscriversi ad Ingegneria nel campo dell’energia magari rinnovabile. «Votare – spiega – è un diritto fondamentale ed è l’unico potere che abbiamo per non sentirci inutili in un momento così importante». Per lei, sono gli europei che decidono dell’equilibrio nel mondo. Ha fiducia nello spirito democratico dell’Unione e spera che diventi «un motore di coscienza e di diritti per tutti». Quanto al suo voto per le comunali, lascia spazio al pragmatismo: troppi i problemi di viabilità, troppi cantieri. Emanuele Petteruti abita a Tolentino ma si sente cittadino del mondo. L’anno prossimo vorrebbe studiare Economia in inglese. «Affido il mio voto a chi potrà dare una svolta alla scuola e imporre alcuni importanti cambiamenti che mettano il nostro sistema alla pari degli altri sistemi scolastici europei». Parte dalla scuola perché è «il luogo ideale dove diffondere una cultura europea condivisa».

Cosa pensano

A Matelica, Lorenzo Galluzzi sente che «il voto è l'unico vero modo attraverso cui è possibile esprimere un’opinione». Ha particolarmente a cuore l’ambiente, l’energia rivista alla luce delle nuove tecnologie, la pace. È convinto che ci sono decisioni che possono essere prese solo dall’Europa e non dalle singole nazioni. «Motivo per cui – puntualizza – non voglio che l’Italia esca dall’Unione». A livello comunale, vorrebbe più attenzione ai giovani e una città più consapevole delle sue tante opportunità, pronta a valorizzare i suoi asset nel turismo. A settembre studierà Economia alla Bocconi di Milano. Sara Maria Abia Cucchi vuole invece diventare medico. Ha chiuso l’ultimo giorno di liceo con una gita al mare. È di Capodarco di Fermo. Il voto rappresenta la sua voce, le sue idee, i suoi valori ed è convinta che saranno rappresentati da istituzioni in cui crede. «Come la pace, la comunità – elenca – un mondo più interconnesso, più rispettoso. Noi europei abbiamo una storia in comune che dobbiamo portare avanti nel rispetto delle nostre radici nazionali». Cristian Favi, il suo ultimo giorno da studente lo chiude con un turno in un grande albergo di Senigallia. Fa la stagione. In tasca ha messo tutta la professionalità che ha imparato al Panzini. Il voto è espressione della sua voce, un'opportunità per partecipare tramite qualcuno al processo decisionale. «Vorrei che i giovani fossero meglio inquadrati in un sistema giuridico, tecnico amministrativo che ci aiuti e ci tuteli qualunque sia la nostra scelta lavorativa». Il futuro. L’opportunità di viverlo qui, nelle Marche, non altrove. È quello che affidano i nostri giovani al loro voto. Soprattutto gli universitari. Come il pergolese Andrea Bartolucci studente in farmacia ad Urbino o ancora Ilaria Maccari che frequenta la facoltà di comunicazione dell’Università di Macerata. Si aspettano che le istituzioni creino delle economie.