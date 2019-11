Marche, è Nadia Storti il nuovo direttore Asur. Confermati i vertici delle aziende ospedaliere

ANCONA - E' Nadia Storti il nuovo direttore dell’Asur Regionale, dopo aver ricoperto l’incarico di direttore sanitario. La nomina è stata ratificata questa mattina dalla Giunta di Palazzo Raffaello. La Giunta, inoltre, ha confermato i direttori generali delle aziende ospedaliere marchigiane, tutti attualmente iscritti all’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le nomine sono state ratificate con le seguenti motivazioni: per l’Asur Nadia Storti perché “presenta un’ottima conoscenza del territorio e della gestione territoriale dei servizi sanitari, ha dimostrato capacità manageriale nel gestire transizioni organizzative nei diversi livelli assistenziali con buone capacità di leadership, garantisce inoltre conoscenza dell’azienda derivante dalla sua pluriennale esperienza di direttore sanitario dell’Asur”.

Per l’ Aou Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi, ha dimostrato “ampia esperienza nella gestione dell’azienda ospedaliera universitaria, buone capacità di leadership e garantisce continuità all’azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale”.

Per l’Ao Marche Nord Maria Capalbo, ha dimostrato “buone competenze nella gestione dell’azienda ospedaliera con particolare attitudine alla soluzione di problemi organizzativi complessi e garantisce continuità all’azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale”.

Per l’Inrca Gianni Genga, ha dimostrato “esperienza consolidata nell’ambito dei servizi territoriali ed ospedalieri maturata negli anni e una specifica competenza nella gestione di strutture di ricerca e cura e garantisce continuità all’azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale”.

Gli incarichi hanno durata triennale e sono prorogabili fino ad una durata complessiva di cinque anni.

Per la nomina del Direttore generale dell’Inrca Genga è stato acquisito l’assenso del Ministro della Salute.

La nomina del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Caporossi è avvenuta d’intesa con il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

