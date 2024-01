ANCONA - Vite perdute e sigillate in una capsula del tempo, come fossero testimonianze da tramandare ad altre civiltà. Esistenze consumate nel loro ultimo atto nel silenzio della solitudine e poi chiuse come messaggi in bottiglia, finché qualcuno non le ripescherà, chissà quanto tempo dopo, nel mare dell’indifferenza. Donne e uomini, soprattutto anziani, sorpresi dalla fatal quiete mentre erano seduti in poltrona o sdraiati su un divano, davanti alla tv o in camera da letto. Ritrovati mesi e mesi dopo, a volte addirittura anni, ridotti a cadaveri mummificati, senza che nessuno in tutto quel tempo si premurasse di una visita o di una telefonata.

Succede anche nelle Marche, terra di provincia, paesaggi armoniosi e borghi del buon vivere, dove si pensava che le relazioni familiari e sociali fossero meno slabbrate che altrove. Se ha fatto scalpore il ritrovamento del cadavere di Gianni Guidi, geometra di 71 anni defunto per il medico legale da almeno 4 anni, trovato senza vita in un condominio di via Urbino ad Ancona il 5 gennaio scorso, di morti dimenticati nella nostra regione ce ne erano stati prima e se ne continuano a scoprirne.

L’ultimo proprio l’altra sera a Civitanova Alta, in un’abitazione dichiarata inagibile, dov’è stato recuperato il corpo di Renato Monteverde, 76 anni, che dai primi accertamenti sarebbe morto da 4-5mesi. Da un paio di giorni i carabinieri lo cercavano, dopo che la sorella e la nipote dell’uomo, che abitano in provincia di Ascoli, avevano sporto denuncia di scomparsa, non avendo più notizie di lui dalla fine dell’estate. Aveva l’abitudine di viaggiare, nessuno si è preoccupato troppo della sua prolunga assenza, fino a pochi giorni fa.

E chissà per quanto tempo ancora sarebbero rimaste sepolte in casa, in uno storico palazzo di corso Persiani a Recanati, le sorelle Luisa Berenice e Piermaria Luigia Stortini, se il proprietario di una cantina sotto il loro appartamento non si fosse allarmato per una perdita d’acqua. Aveva provato a chiamarle, il 6 dicembre scorso, poi s’era rivolto alla municipale. Quando i vigili del fuoco hanno aperto il portone dell’appartamento, in pieno centro storico, i cadaveri delle due sorelle (69 e 71 anni) erano quasi mummificati, in camera da letto. Morte per cause naturali, secondo l’autopsia, e rimaste lì per quasi dieci mesi, se è vero che le sorelle Stortini non ritiravano la posta da febbraio.

Un tragedia familiare che ricorda quella dei Canullo, il padre Eros di 80 anni, la moglie 77enne Angela Maria Moretti allettata da un ictus e il loro unico figlio Alessandro, 54 anni segnati dalla disabilità dopo un incidente di cui fu vittima a 20 anni. Furono trovati tutti e tre senza vita il 6 settembre 2021 a Macerata. Il 29 giugno Alessandro aveva chiamato il 112 dopo che il padre si era sentito male, ma per le difficoltà con cui parlava, i soccorritori non avevano capito che i tre fossero nella loro abitazione di Borgo Santa Croce, distante dalla strada e apparentemente disabitata. I corpi dei Canullo furono trovati in avanzato stato di decomposizione dopo l’allarme della sorella di Moretti. Dall’autopsia emerse che Eros fu stroncato da un infarto, mentre moglie e figlio, non autosufficienti, morirono di inedia. C’è stata un’indagine sui mancati soccorsi, conclusa con un’archiviazione contro cui i familiari hanno fatto reclamo.