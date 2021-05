Coronavirus, altri tre morti oggi nelle Marche, due donne e un uomo. In calo i ricoveri /Il contagio nelle regioni

ANCONA - I due giorni in cui le Marche non hanno registrato vittime la scorsa settimana ci avevano fatto sperare. Ma invece dobbiamo ancora fare i conti con i decessi da Covid. Oggi, 24 maggio 2021, i morti comunicati dal Gores della Regione sono tre: una 75enne di Macerata, un uomo di 91 anni di Cupramontana e una donna di 81 di Ancona. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 3.009.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Continuano a scendere i ricoveri negli ospedali delle Marche

I ricoveri per Covid sono scesi a 205 (-7) a seguito di un calo registrato nei reparti non intensivi (98). Invariati, sostiene nella scheda gialla il Servizio sanità deòòa Regione Marche, invece i numeri nei reparti di Terapia intensiva (36) e Semintensiva (71). Sono state dimesse sei persone. Inalterato il dato dei positivi in isolamento domiciliare (4296) e calo sensibile invece delle quarantene per contatto con contagiati (-334, sono 7975), 4501 sono in tutto i positivi, 94.495 (+63) i guariti dal virus.

