ANCONA - Per le strutture ricettive delle zone attrezzate nelle aree montane, il fatto che la neve non ci sia, almeno durante le feste, sembra superato. Seppure il meteo non annuncia il bianco manto, baite e rifugi che propongono una gastronomia legata ai sapori veraci della montagna marchigiana, sono presi letteralmente d’assalto dal 26 dicembre fino al 6 gennaio, giorno della Befana. Lo testimonia il sold out del Cenone di Capodanno. Le prenotazioni sono chiuse da oltre un mese sia per il Rifugio Chalet Principe Corsini sul Nerone, sia per quello delle Cotaline sull’Acuto ma per gli altri giorni, ci sono ancora posti.

Gli impianti



«La cabinovia è aperta sia nei festivi che prefestivi e appositamente in base alle richieste del Rifugio - spiega Mirco Ravaioli, presidente della società che gestisce il polo sciistico del Catria -. Il gancio consente di andare in quota con le bici, ci sono a disposizione delle guide ambientali per le escursioni, e abbiamo pronto il noleggio delle ciaspole ed accompagnatori in caso di un velo di neve». Sui Monti Sibillini, stesso scenario. Ristorazione di talento e divertimento. «Non c’è neve ma siamo aperti» conferma Francesco Cangiotti, il direttore della società Funivie Bolognola Ski. «Per accedere al Saliere Mountain Lounge di Frontignano, solo per i pedoni, abbiamo attivato la seggiovia ed è aperta dal pranzo di Natale fino all’8 gennaio». Sottolinea che, oltre al party di Capodanno, ci sono due notti davvero speciali: quella del 28 dicembre e del 5 gennaio con cena in quota e salita notturna. Mentre allo Zeta Chalet di Pintura di Bolognola «il target è rivolto ad una clientela giovane e, quindi, abbiamo in agenda molte feste sulle nostre terrazze con diversi artisti e dj set».

La formula niente sci ma ottima ristorazione vale anche per il comprensorio Sarnanoneve. A Sassotetto, il rifugio ex Capannina, oggi Baita Solaria, è aperto tutti i giorni, incluso Natale ma, per molte cene e pranzo, vanta già il tutto prenotato. Che l’enogastronomia sia un perno fondamentale del turismo nelle aree rurali e montane lo dimostra il bel successo delle strutture agrituristiche strapiene per le due prossime settimane. Difficile trovare un posto all’agriturismo Baam, il birrificio agricolo alto Montefeltro con vista sulla poderosa rocca di Monte Cerignone: 90 coperti e visita all’impianto di produzione.



Il successo