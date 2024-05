ANCONA Le avvisaglie c’erano state già nei mesi scorsi, con i dati trimestrali dell’export e del ricorso alla cassa integrazione. Ma adesso quella che poteva sembrare una frenata s’è tramutata in una vera e propria inversione di rotta in un settore strategico per l’economia regionale come il comparto moda, con il calo della produzione, delle esportazioni e del numero delle imprese e l’aumento dell’impiego di ammortizzatori sociali.

Così dopo il campanello d’allarme fatto scattare a inizio febbraio, alla vigilia di Milano Fashion Week, adesso le associazioni artigiane di categoria squadernano altri pessimi oroscopi. «Le prospettive per i prossimi mesi sono di forti difficoltà e potrebbero mettere a rischio intere filiere produttive della moda», mettono in guardia Cna e Confartigianato Marche.

La performance peggiore

Quello della moda, secondo un report diffuso negli ultimi giorni, è il settore del made in Italy che registra la performance peggiore, con la produzione del tessile, abbigliamento e pelli che segna un calo congiunturale del 3,5% e dell’8,8% su base annua, con una grave accentuazione (-9,3%) nel mese di marzo. Il calo della produzione del 4,8% registrata nel comparto del tessile si amplifica al -8,9% per l’abbigliamento e arriva alla doppia cifra (-14,8%) per la pelle. Che il calzaturiero sia al momento il settore più in fibrillazione lo dimostrano anche i dati sul ricorso alla cassa integrazione. Sul totale di 1.054.646 ore a cui nel primo trimestre 2024 le aziende marchigiane hanno fatto ricorso, la stragrande maggioranza riguardano le province di Fermo-Ascoli (oltre 707mila ora) e Macerata (quasi 300mila ore) ovvero le zone dove il distretto calzaturiero è più diffuso.

La mappa per province

Un momento congiunturale difficile, confermato dal trend delle iscrizioni nel registro delle imprese. Al 31 marzo scorso nelle Marche risultano attive 4.451 imprese della Moda (tessile, abbigliamento, calzature), in diminuzione del 24,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, l’anno prima della pandemia, con una perdita pari a 1.412 imprese in meno. Le diminuzioni sono consistenti in tutte le province: ad Ancona con il -31,7% (246 imprese in meno), ad Ascoli Piceno con il -29,1% ( 146 imprese in meno), a Pesaro e Urbino -24,1% (160 imprese in meno), a Macerata si registra un calo del 23,6% (361 imprese in meno) e a Fermo il -20,9%, che si traduce in ben 499 imprese perse per strada dopo il Covid.

«Il settore sta soffrendo fortemente anche a causa di uno scenario internazionale denso di incertezze una problematicità che coinvolge l’intera filiera - commentano il presidente di Cna Marche Paolo Silenzi ed il Vicepresidente di Confartigianato Marche Paolo Longhi -. Già ad inizio anno avevamo sollevato la necessità di porre una particolare attenzione al comparto registrando i fermi produttivi che interessavano anche grandi brand e che di conseguenza ricadevano sul nostro sistema produttivo compromettendone la tenuta. La moda è uno dei settori che non ha mai beneficiato di misure specifiche».

Uscire dall’angolo

Confartigianato e Cna hanno proposto una serie di misure di sostegno per uscire dall’angolo della crisi. A partire dalla sospensione dei versamenti contributivi ed erariali per 12 mesi a partire dal 1° giugno prossimo e il rientro graduale dei contributi e delle imposte dovute attraverso 4 rate trimestrali a tasso zero di cui la prima al 30 giugno 2025. Secondo intervento richiesto è la Cassa integrazione in deroga a per tutte le tipologie di imprese della moda per 6 settimane sotto e sopra i 15 dipendenti e /o il rifinanziamento degli enti bilaterali.

Terza proposta è l’esenzione delle quote di partecipazione alle manifestazioni di Ice Agenzia fino al 31 luglio 2025. Quarta misura sollecitata: tramite il fondo per il Made In Italy prevedere finanziamenti per liquidità a tasso 0 o calmierato rimborsabili in 6 anni a copertura del 20% dell’indebitamento. Altre richieste sono state avanzate da Confartigianato Moda e Cna Federmoda alla Regione Marche «che si è impegnata - riconoscono le due associazioni artigiane - ad attuare tempestivamente bandi specifici».