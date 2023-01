ANCONA Parigi mon amour. Da ieri sono acquistabili i biglietti del volo diretto da Ancona verso la capitale francese in partenza dal prossimo 27 maggio. Sulle ali di Volotea, sarà possibile collegare il Sanzio all’aeroporto Charles De Gaulle il sabato e il martedì. Una rotta che si punta a stabilizzare sul lungo periodo, ma che intanto sarà garantita per due anni.

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' Aeroporto, da Ancona operativo da maggio il volo per Cagliari: si decollerà anche verso altre mete

È la prima volta nella storia dello scalo di Falconara che viene attivata una tratta su Parigi e a sottolineare il risultato ci pensa il governatore Francesco Acquaroli che parla di una «data da segnare sul calendario. Peccato per Santorini (altra rotta che sarebbe dovuta partire con la programmazione estiva ma che è sfumata all’ultimo minuto, ndr) - ammette il presidente - ma avere un hub nel principale aeroporto della capitale francese ci connette con il mondo». E aggiunge: «L’avvio di questo collegamento si inserisce all’interno della vasta strategia di rilancio della rete infrastrutturale e del sistema dell’intermodalità delle Marche, su cui stiamo lavorando. Per essere presenti nei principali circuiti europei e internazionali, economici e turistici, è necessario essere raggiungibili». Si tratta del primo collegamento internazionale che Volotea opera sul Sanzio: la low cost ha infatti fin qui messo sul piatto un poker di rotte domestiche composto da Palermo e Catania, operative tutto l’anno, e Olbia e Cagliari per la programmazione estiva. Proprio per la capitale sarda è stata intanto decisa la data di avvio dei voli: si tratta, anche in questo caso, del 27 maggio, con due frequenze settimanali, il sabato e il martedì. Il buoquet estivo dei nuovi voli dal Sanzio è stato presentato ieri mattina, oltre che dal governatore, anche da Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport, Marco Bruschini, direttore di Atim, e Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeast Europe Volotea. Oltre alle cinque destinazioni coperte dalla low cost, sui tabelloni delle partenze e degli arrivi del Sanzio compaiono anche i voli verso Londra, Bruxelles, Monaco, Bucarest e Tirana. A questi si andranno ad aggiungere, da aprile, anche quelli per Cracovia e Dusseldorf operati da Ryanair. E se tutto va secondo i piani, pure i collegamenti con Roma, Milano e Napoli saranno attivati per l’estate. «L’aeroporto è uno snodo fondamentale per ridare centralità al nostro territorio, sia attraverso i collegamenti internazionali che con la continuità territoriale nei voli verso Roma, Milano e Napoli. Ora - detta la linea Acquaroli - dobbiamo continuare ad impegnarci per costruire attorno a questi circuiti progetti di sviluppo anche attraverso Atim». Torna sull’Ancona-Parigi D’Orsogna: «Da questo volo ci aspettiamo un aumento di flusso passeggeri sia per l’incoming che per l’outgoing, legati non solo al turismo ma anche allo sviluppo economico e produttivo, e ci auguriamo che da ciò possa nascere un solido indotto a beneficio dell’economia regionale». E Volotea ci scommette: «Il nostro obiettivo è mantenere questo collegamento per sempre», fa sapere Rebasti. Se così fosse, mercì.