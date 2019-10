Fa ancora caldo ma in alcune zone sono in arrivo i temporali: ecco dove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sole temperature come se fosse primavera ma qualcosa sta per cambiare. Ecco la situazione e quel che può succedere nel fine settimana.venerdì 18 ottobre---------------------------Nord: Parzialmente nuvoloso con qualche debole fenomeno su Liguria, Alpi e Prealpi. Ulteriore peggioramento la sera con piogge sparse su Nord Ovest e Lombardia. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.Centro: Soleggiato salvo locali nebbie mattutine nella valli; nubi in aumento sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 20 e 24.Sud: Tempo stabile e soleggiato salvo per qualche annuvolamento sul Salento nonchè sui versanti tirrenici e sulla Sicilia meridionale. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25.Sabato 19 ottobre--------------------------Nord: Piogge sparse e qualche acquazzone specie su Nord Ovest, Liguria, Alpi e Prealpi. Schiarite invece tra basso Veneto e Romagna con tempo asciutto. Temperature in calo, massime tra 17 e 22.Centro: Nuvolosità in aumento sulle Tirreniche, qualche pioggia in arrivo sulla Toscana, specie settentrionale. Più soleggiato invece sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 20 e 24.Sud: Sole prevalente salvo addensamenti sulla Campania e sulla Sicilia meridionale. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.Domenica 20 ottobre------------------------------Nord: Piogge sparse, anche moderate, specie su Nord Ovest, Lombardia e Liguria dove saranno possibili anche dei temporali. Più asciutto sul Nord Est con qualche pioggia sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.Centro: Molte nubi sullaToscana con piogge sui settori di Nord Ovest. Prevale il sole altrove. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26.Sud: Sole prevalente con qualche addensamento a carattere sparso, specie sulla Campania settentrionale. Temperatrue in aumento, massime tra 23 e 27.