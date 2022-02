Marche, il ciclone di Carnevale ha portato la neve a bassa quota. Pioggia e vento sulla costa, guarda le previsioni

ANCONA - Annunciato dalle previsioni, è puntualmente arrivata nelle Marche l'ondata di freddo e maltempo provocata dal ciclone di Carnevale. Colpita in particolare la zona sud della regione. La neve è caduta a quote anche basse mentre sulla costa ci sono pioggia e temporali intensi con forte raffiche di vento che ha cominciato a soffiare dalla notte.

Al momento non si segnalano particolari disagi sulle principali strade anche se dalla polizia stradale viene il puntuale avvertimento di mettersi al volante con le dotazioni tecniche specifiche per la neve: gomme dedicate o catene. Problemi possono esserci sulle strade meno frequentate ma per il ghiaccio, a causa del brusco abbassamento delle temperature.



