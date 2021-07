Temperature fino a 40° e afa da togliere il respiro: in arrivo altri giorni di caldo africano. Ecco quando e dove

ANCONA - L'afa non concede tregua, le Marche nella morsa del caldo africano. Secondo gli esperti si 3bmeteo.com, infatti, ci aspettano altre giornate torride. In particolare nell'entroterra, dove si sfioreranno anche i 40 gradi, sulla costa, invece, il caldo sarà "rafforzato" da alti tassi di umidità.

"Si prospetta una settimana decisamente calda sull’Italia centro meridionale, dove è attesa l’ennesima ondata di calore africana – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni – entro metà settimana si raggiungere l’apice del caldo, stante il graduale afflusso di correnti via via più calde dal Nord Africa. Si toccheranno così, tra giovedì e venerdì, nuovamente i 40-42°C nell’entroterra siculo, ma anche su Tavoliere, materano e cosentino, 36-38°C beneventano, Salento, campidano e cagliaritano. Il caldo si farà sentire anche al Centro con picchi di 35-37°C su interne tosco-laziali, pianure emiliano-romagnole e vallate umbre, sino a 37/38°C nell’entroterra marchigiano”. “Lungo le coste il caldo sarà meno intenso ma aggravato da concentrazioni maggiori di umidità che aumenteranno la sensazione di afa” – avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com – “Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città, con temperature serali localmente prossime ai 30°C.”

