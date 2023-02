Weekend col ritorno dell'inverno: allerta meteo nelle Marche con neve anche a quote basse. Guarda le previsioni

ANCONA - Non ingannino le temperature, quasi primaverili, di questi ultimi giorni: l'inverno non è ancora finito e anzi si appresta a far sentire di nuovo la sua presa gelida sulle Marche. Le previsioni meteo per il weekend che parte oggi, sabato 25 febbraio, e per i prossimi giorni, parlano infatti dell'incursione di un fronte artico che porterà con sè, oltre ad un calo di temperature, anche vento, pioggia e neve fino a quote abbastanza basse.

Allerta meteo nelle Marche per vento, mare grosso e neve

La protezione civile delle Marche ha emanato un allerta meteo per neve, vento e condizioni del mare valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, sabato 25 febbraio, e domani. Per quanto riguarda la neve sull'entroterra del nord della regione sono previsti "accumuli moderati (20-60 cm) sopra i 500 metri a partire dalla tarda mattinata e per il proseguo della giornata". Più a sud "l'abbassamento della quota neve avverrà più tardi nella giornata per cui nella prima parte della giornata le precipitazioni nevose avverranno al di sopra dei 1500 metri per poi calare, nel pomeriggio sino agli 800- 900 metri. Il vento invece colpirà soprattutto le zone costiere, dove le raffiche potranno raggiungere il grado di "burrasca" (63-75 km/h). Il mare sarà da "molto mosso" (onde da 1,2-2,5 metri) ad "agitato (2,5-4 metri)

GUARDA LE PREVISIONI

Il tempo dovrebbe cominciare a peggiorare già oggi pomeriggio, ma "domani - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - la maggiore instabilità riguarderà le regioni centrali, praticamente tutte e parte del Sud, soprattutto Sardegna, basso Tirreno e nella notte anche la Sicilia. Qui sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi con nevicate che, tra alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano, Umbria e alte Marche, potranno cadere fino a quote molto basse nel corso della notte". Anche la Protezione civile delle Marche annuncia neve a quote basse per domani: " Precipitazioni diffuse, inizialmente più intense sui settori centro-settentrionali; a fine giornata le cumulate saranno più abbondanti sui settori alto-collinari e montani. Il limite delle nevicate, inizialmente verso i 1800 metri, scenderà rapidamente per arrivare verso sera attorno ai 300-400 metri a Nord e 500 metri a Sud. Ed anche lunedì, la situazione sarebbe molto simile: "la neve potrà cadere ancora fino a quote molto basse, localmente anche in pianura tra Appennino Tosco Emiliano, alta Toscana e alte Marche, a quote collinari tra Abruzzo e Lazio".