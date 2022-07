Prolungato l'allerta meteo nelle Marche: temporali in arrivo anche sulla costa. Rischio grandine

ANCONA - La Protezione civile delle Marche ha prolungato (e allargato) l'allerta meteo che aveva diramato ieri e che annunciava l'arrivo di temporali, oggi, martedì 26 luglio, sulle aree interne della Regione. La Protezione civile ha allungato di 24 ore (a partire dalla mezzanotte tra oggi, martedì 26 luglio, e domani), allargando a tutto il territorio delle Marche, e quindi anche alle coste, il rischio di temporali. Che, localmente, potrebbero raggiungere anche una certa intensità, con il tangibile rischio anche di grandinate.

"In giornata ulteriore - spiega l'esperto di 3bmeteo - lieve cedimento dell'anticiclone africano con qualche rovescio o temporale anche al Centro, in particolare su Toscana interna, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo (isolati piovaschi non esclusi entro sera in prossimità della costa); poco o nulla al Sud con al più isolati fenomeni a ridosso dell'Appennino. Data la presenza di aria molto calda accumulata in questi giorni, saranno possibili manifestazioni temporalesche talora violente, associate a nubifragi, improvvisi colpi di vento e/o grandine anche di grosse dimensioni, prestare attenzione".