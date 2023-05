ANCONA - Pioggia e vento, temperature decisamente sotto le medie stagionali e possibili mareggiate. L’autunno continua a mangiarsi la primavera, perché anche in gran parte di questa settimana è previsto un prolungato periodo di instabilità per l’insistere di un vortice depressionario che si allunga anche sulla nostra regione. Il meteo annuncia almeno fino a giovedì giornate di maltempo, con piogge particolarmente intense nella notte tra oggi e domani, in un quadro di variabilità segnato «da reiterati passaggi piovosi in ingresso da sud-ovest - si legge nell’ultimo bollettino diramato dal Servizio agrometeo regionale dell’agenzia Amap - e particolarmente attivi nelle ore pomeridiane, inneschi temporaleschi seguiti da temporanei dissolvimenti e fasi di calma, le cosiddette fasi di scarica e ricarica».

Il bollettino



Fino a ieri sera comunque la Protezione civile regionale non aveva diramato nessuna allerta meteo. Per oggi il bollettino dell’Amap annuncia sulle Marche cielo poco o parzialmente coperto in mattinata, «con più incidenza a sud specie sull’entroterra, con espansione e stratificazione significative della copertura da meridione in serata e nottata». Quanto alle precipitazioni, c’è la possibilità di isolati piovaschi e acquazzoni già nel pomeriggio sul settore interno soprattutto meridionale, con intensificazione dei fenomeni sempre dall’Ascolano per la sera «con spiccata esacerbazione notturna in ampia risalita». I venti saranno moderati meridionali e le temperature minime sono annunciate in flessione.



Per domani il bollettino prevede ancora instabilità, «anche se la nuvolosità mattutina - si legge -è destinata a diminuire e divenire più irregolare, tuttavia con accorpamenti in temporanea formazione da sud anche nel pomeriggio». Le forti piogge notturne tenderanno a contrarsi verso nord per il mattino, ma altri fenomeni meno intensi le sostituiranno da sud specialmente sulla fascia costiera pianeggiante. I venti saranno moderati dai quadranti orientali e le temperature tenderanno a crescere nei valori minimi, mentre le massime sono in calo. E non sarà finita qui, come annunciano gli esperti del sito 3bmeteo.com, perché se da mercoledì il maltempo un po’ in tutta Italia «allenterà la presa e il ciclone perderà forza, il tempo comunque non si sistemerà del tutto e avremo a che fare con improvvisi locali acquazzoni e temporali, pur distribuiti in modo molto irregolare».



Le condizioni meteo peggiori sono annunciate tra la nottata di oggi, domani e mercoledì. «Si tratterà di un ciclone insolitamente intenso per il periodo, una condizione quasi eccezionale per maggio», spiegava ieri Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. Tra oggi e domani in Italia avremo piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del Centrosud ma poi ancora al Nord, «con rischio nubifragi, allagamenti e criticità». Le zone più critiche, secondo il meteorologo del sito online, «saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100 mm: attenzione particolare tra Romagna e alte Marche dove già sono cadute piogge molto abbondanti e potrebbero verificarsi dissesti idrogeologici». Attenzione anche ai venti, che i soffieranno anche forti o molto forti attorno al vortice. «In particolare sempre tra lunedì e martedì - avverte 3bmeteo.com - le raffiche potranno anche sfiorare gli 80-100km/h su diverse aree del Centrosud con possibili danni». I mari saranno molto mossi o agitati, con possibili locali mareggiate.