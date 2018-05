Piogge per tutto il fine settimana: c'è anche l'allerta Protezione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Venerdì con l’ombrello in tutte le Marche. Un nuovo allerta della protezione civile mette in guardia sulle piogge intense che si riverseranno su tutta regione con accumuli “moderati” (20-60 mm). L’avviso è valido 24 ore a partire dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì.Ma tutto il weeke end sarà segnato dal maltempo. “La prima perturbazione del mese di Maggio ha determinato un netto peggioramento del tempo sulla Penisola col ritorno di piogge e temporali ma anche un generale abbassamento delle temperature dopo il caldo anomalo di fine Aprile” - A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – “La circolazione di bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo ha ora raggiunto il suo apice; essa tenderà ad allentare lentamente la sua presa ma continuerà ad insistere fino al weekend determinando acquazzoni qua e là ed anche qualche temporalesco”Rovesci e temporali localmente intensi soprtattutoo in Sardegna, ma che non hanno risparmiato neanche Sicilia, Campania e le adriatiche, specie Abruzzo, Molise, Puglia. La perturbazione che si arcua attorno al minimo di bassa pressione sul Tirreno continuerà ad insistere per qualche giorno sebbene tenderà piano piano a perdere energia. Il tempo dunque sarà ancora instabile fino al week-end con acquazzoni irregolari ed anche qualche temporale un po' su gran parte delle nostre Regioni.