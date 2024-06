Temporali e grandine che sembra neve nelle Marche: strade allagate e disagi, code in autostrada. Ecco dove

Temporali al nord, grandidata al sud. Le Marche nella morsa del maltempo, che fino ad ora ha risparmiato il centro della regione anche se potrebbe peggiorare nel corso del pomeriggio. Ma se nel Pesarese sta piovendo, in alcune zone del Fermano - Porto Sant'Elpidio in particolare - la grandine ha invaso strade e vicoli tanto da sembrare addirittura neve: brusco calo delle temperature che fa sembrare settembrina una giornata di metà giugno.

Registrate code in autostrada tra Porto San Giorgio e Civitanova.

Vicoli e strade sono state allegate dall'acqua piovana, tanto che sono iniziati gli interventi dei vigili del fuoco.

Sempre a Porto Sant'Elpidio si è allagato il sottopasso di piazza Garibaldi: ostruito da acqua e grandine. Anche Fermo è stata interessata dal maltempo, con il sindaco Calcinaro che su Facebook ha commentato: «Accidenti che botta...ora la conta dei danni... però alla fine pare passata la perturbazione peggiore». Temporali anche a Senigallia e a Civitanova: il maltempo sta arrivando anche ad Ancona.

PORTO SANT'ELPIDIO APERTO IL COC

A Porto Sant'Elpidio è stato aperto il Coc con la protezione civile, supportati dalla Polizia locale. Chiuse diverse vie d’accesso, stanno arrivando continue segnalazioni dei residenti. Le vie più colpite risultano per il momento via XX Settembre, via San Francesco d’Assisi, lungomare centro: è ancora presto per un bilancio dei danni. Impegnati Protezione civile, operai del Comune, l’Ufficio tecnico, volontari, Vigili del fuoco, la Sala operativa della Regione, la Prefettura.