Arriva l'ondata fredda di Pasqua: temperature giù, pioggia e rischio grandine. Ecco quando cambia il meteo nelle Marche

ANCONA - Pasqua in zona rossa e nelle morsa del maltempo, Le previsioni meteo rendono meno amara la fozata rinuncia alle tradizionali scampagnate. Un fronte freddo proveniente da Nord, annunciano gli eseprti di 3bmeteo, porterà sul versante Adriatico un brusco abbassamnto delle temeperature con temporali, possibili grandinate e addirittura neve sugli Appennini.

GUARDA LE PREVISIONI

E si comincia subito, già da oggi “tra pomeriggio e sera - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - giungeranno infatti rovesci e temporali sparsi al Centronord, più incisivi su medio versante adriatico, Appennino centrale, Prealpi e zone pedemontane; non escluse anche locali grandinate. Il fronte freddo scivolerà poi al Sud durante la domenica di Pasqua, portando piogge e rovesci sparsi soprattutto al mattino, ma in progressiva attenuazione in giornata. Il tempo invece sarà già migliorato al Centronord con sole prevalente, salvo residua variabilità tra Abruzzo e basso Lazio".

“Le temperature subiranno inoltre un sensibile calo per via dell’ingresso dei venti freddi da Nord, clao che a Pasqua potrebbe arrivare anche a 10-12°C per le massime, particolarmente elevate per il periodo, registrate in questi giorni; questo soprattutto in montagna e sul versante adriatico. Di conseguenza proprio sui rilievi in occasione dei rovesci potrà tornare a nevicare a tratti anche sotto i 1000-1200m di quota.

PASQUETTA

“La giornata di Pasquetta dovrebbe infine trascorrere in prevalenza soleggiata, ma con clima in genere più fresco, frizzante al primo mattino. Tuttavia una nuova e questa volta più intensa perturbazione scenderà dal Nord Europa, portando ad un progressivo peggioramento a fine giornata sul Nord Italia. Sarà il preludio ad una fase caratterizzata da tempo frequentemente instabile nei giorni successivi, con clima a tratti anche freddo per il periodo”

