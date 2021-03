Ponte di Pasqua: freddo, piogge e rischio neve anche sulle Marche. Ecco quando e dove

ANCONA - Non è ancora estate, ma le temperature miti di questi giorni assomigliano parecchio ad un antipasto. Che però, purtroppo, non durerà. Le previsioni meteo per il Ponte di Pasqua parlano infatti dell'arrivo di una corrente da nord est che colpirà proprio il versante adriatico e quindi le Marche, portando con sè un brusco abbassamento delle temperature e piogge. Il peggioramento annunciato dagli esperti di www.3bmeteo.com potrebbe addirittura portare a nevicate anche sugi Appennini

GUARDA LE PREVISIONI

Secondo gli esperti di 3bmeteo la svolta verso il brutto arriverà proprio nel weekend: "Il tempo si mantiene stabile e spesso - spiegano - soleggiato e tale proseguirà fino a ridosso del weekend pasquale. Poi qualcosa comincerà a cambiare, a causa dell'invecchiamento della struttura anticiclonica e del suo contemporaneo indebolimento, sotto la spinta di correnti più fresche, umide ed instabili in discesa dal Nord Europa. Ne conseguirà un aumento dell'instabilità su tratti del Nord, del versante adriatico, e quindi le Marche, e lungo l'Appennino, dove compariranno alcuni rovesci o temporali, con un conseguente netto ridimensionamento delle temperature.

RISCHIO NEVE

Sabato c'è addirittura il rischio neve nella zona del Montefeltro e, quote superiori, su tutto l'Appennino marchigiano. "Entro il pomeriggio di sabato - spiegano a 3bmeteo - comparsa di rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino e interne della Sardegna, con fenomeni che diverranno anche temporaleschi. Entro sera sconfinamenti verso ovest fino alla Val Padana centrale e all'ovest del Piemonte, oltre che a buona parte di Toscana e Lazio, con fenomeni localmente forti. L'aria fredda affluirà da nord innescherà un abbassamento delle nevicate fino a 1000/1200m a fine giornata al Nordest (coinvolte prevalentemente le Prealpi), 1100/1300m su Appennino Romagnolo e Montefeltro, a quote superiori sulla dorsale centrale. Venti in rinforzo da est-nordest sull'Adriatico con raffiche di Bora sul Triestino".

