Fulmini, pioggia e rischio grandine: nuovo allerta meteo per temporali nelle Marche. Ecco quando

ANCONA - Il servizio di Protezione civile delle Marche ha emesso un nuovo allerta meteo, il secondo in pochi giorni, che questa volta riguarda tutta la regione. L'allerta è valido per tutte le 24 ore di domani, giovedì 9 giugno, e preannuncia il rischio di temporali, localmente anche intensi, su tutto il territorio regionale.

"Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica - spiegano gli esperti di 3bmeteo - si sta abbassando di latitudine ed eroderà l'anticiclone africano. Sull'Italia le conseguenze si manifesteranno con un deciso incremento dell'instabilità da giovedì su buona parte delle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate. Le temperature, già in calo mercoledì, si abbasseranno ulteriormente giovedì su praticamente tutta Italia e il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Venerdì l'aria fresca affluita dalle latitudini più settentrionali formerà un vortice in spostamento dal basso Adriatico verso i Balcani. Questo sarà ancora in grado di provocare un'altra giornata instabile sul medio Adriatico e al Sud, con fenomeni anche violenti, seppur in attenuazione nel corso della giornata".

