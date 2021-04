Marche, avviso di condizioni meteo avverse. Neve anche in collina e rischio ghiaccio sulle strade

ANCONA - Avviso di condizioni meteo avverse diffuso dalla Protezione civile delle Marche. Previsioni che parlano di freddo e neve anche nelle zone collinari fino a 400 metri. Neve che non "attaccherà" ma che con il brusco abbassamento delle temperature provocherà un forte rischio di ghiaccio sulle strade.

Forse è proprio vero, con l'abbassarsi della zona di rischio per la pandemia da Covid, cambia anche il meteo. Se si sta in zona rossa, sono assicurate belle giornate. Non appena si passa all'arancione, come stamattina, arriva il brutto. Incrociamo le dita per quando - come auspichiamo tutti - si scenderà al giallo o al bianco.

Torniamo alle previsioni di oggi. Dice il bollettino della Regione Marche che la discesa di una massa d'aria polare marittima fredda porterà un peggioramento del tempo dalla mattinata di martedì con rovesci o temporali, nevicate a quote collinari, marcato calo termico, venti intensi e mare molto mosso o agitato. Successivamente si assisterà ad un miglioramento con fenomeni sporadici e residui mercoledì e prevalenza di sereno giovedì.

LE PREVISIONI

Oggi 6/4/2021

Cielo: parzialmente nuvoloso nelle prime ore della giornata con aumento della copertura e cielo nuvoloso dalla tarda mattinata. Parziali schiarite in serata nei settori centro settentironali

Precipitazioni: dalla tarda mattinata sparse a prevalente carattere di rovescio o di temporale a partire dai settori settentrionali ed in rapida espansione al resto della regione, con fenomeni localmente intensi nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio le precipitazioni risulteranno maggiormente insistenti nelle zone collinari e montane. Fenomeni nevosi attorno o al di sopra dei 400m con cumulate deboli. Fenomeni in esaurimento a partire dal tardo pomeriggio e dai settori centro settentironali

Temperature: le minime mattutine saranno stazionarie o in lieve aumento, ma le minime assolute della giornata saranno in diminuzione e si registreranno in serata. Valori massimi in diminuzione

Venti: nelle prime ore della giornata, sud orientali di vento moderato con raffiche fino a burrasca nelle zone alto collinari e montane, di brezza tesa o di vento moderato altrove. Dalla tarda mattinata rotazione da nord est ed intensificazione lungo la costa con intensità di vento teso o fresco e raffiche fino a burrasca forte

Mare: molto mosso od agitato in particolare nel comparto centro settentrionale

Fenomeni Particolari: mareggiate lungo le coste esposte

Previsioni per Mercoledì 7/4/2021

Cielo: irregolarmente nuvoloso per nubi convettive in ingresso dal mare con ampie schiarite lungo la fascia costiera e primo collinare e generale aumento della copertura nelle ore centrali. Prevalenza di sereno dal tardo pomeriggio

Precipitazioni: nelle ore centrali brevi ed isolati fenomeni, nevosi fino a quote collinari ma con accumuli scarsi o nulli

Temperature: in diminuzione in particolare nei valori minimi

Venti: di brezza tesa nord occidentali, di vento moderato lungo la costa nella prima parte della giornata. Rotazione da sud ovest in serata

Mare: mosso

Fenomeni Particolari: estese gelate in nottata e al primo mattino nelle zone interne e nei fondovalle delle zone costiere:

