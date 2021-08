​Marche nella morsa del caldo, alle 5 già 31 gradi. Ecco le temperature e dove farà più caldo durante la giornata, occhio al vento

ANCONA - Un'altra giornata di caldo, con cielo nuvoloso in mattinata, forte vento specie nelle zone interne, in attesa di un'evoluzione che dovrebbe portare pioggia nella giornata di domani. E' l'aggiornamento meteo diffuso dalla Regione Marche per la giornata di oggi, 16 agosto 2021.



Le previsioni per oggi parlano di cielo inizialmente parzialmente nuvoloso per transito di stratificazioni medio-alte, in dissolvimento a partire dalle ore centrali della giornata; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso per transito di velature dovute a condizioni di favonio, vento di caduta caldo e secco.

Non si prevedono precipitazioni né variazioni di rilievo alle temperature. I venti saranno sui settori interni sud-occidentali di brezza tesa o vento moderato, con raffiche che nel corso del pomeriggio potranno raggiungere intensità di burrasca; lungo la fascia costiera sud-orientali di vento moderato. Mare poco mosso, mosso al largo dal pomeriggio.



Le temperature. Già alle 5 di questa mattina a Macerata c'erano 31 gradi con previsione di 38 alle 14. A 30 gradi anche Jesi (previsione alle 14 di 36 gradi), più basse e nella media le altre città.

Le temperature diffuse dal sito della Regione Marche



