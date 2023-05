Meteo in miglioramento ma resta l'allerta gialla nelle Marche fino alla mezzanotte di venerdì

ANCONA- Meteo in sostanziale miglioramento in tutte le Marche e anche a livello di allerte si va verso una schiarita rispetto agli ultimi giorni. Ultimi giorni che hanno fatto registrare una serie lunghissima di avvisi (62 ore consecutive su vari gradi).

Il bollettino

Nell'ultimo bollettino diramato dalla sala operativa della Protezione Civile confermata l'allerta gialla, ma solo idrogeologica (il pericolo che in una determinata zona si verifichino eventi anomali come frane, alluvioni, ndr), a livello regionale fino alla mezzanotte di venerdì 19 maggio. Scongiurato il rischio idraulico (legato al livello dei corsi d'acqua come i fiumi).