Nuovo allerta meteo: altre 36 ore con il rischio di temporali nelle Marche. Le previsioni

ANCONA - Estate a singhiozzo, la Protezione Civile ha emanato l'ennesima allerta meteo per il rischio di temporali nelle Marche. L'allerta è valida per 36 ore dal mezzogiorno di oggi, giovedì 6 luglio, e la mezzanotte tra venerdì 7 e sabato 8. Il rischio (giallo) di temporali, è annunciato non su tutte le regioni, ma sulle zone 1, 2, 3 e 4, in pratica le province di Pesaro-Urbino, Ancona e parte di quella di Macerata.

Le previsioni

A partire dalle ore centrali di giovedì 6 luglio si prevedono temporali sparsi sui settori montani ed alto-collinari, localmente intensi su quelli centro-settentrionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; formazione di locali cumuli pomeridiani a ridosso della dorsale appenninica, specie centro-meridionale; ingresso da nord-ovest di più estese velature serali e notturne. possibilità di isolati piovaschi o acquazzoni pomeridiani intorno all'area dei Sibillini.