Marche con il fiato sospeso: nuovo allerta meteo per temporali. ​Ecco fino a quando

ANCONA - La primavera 2023 non ne vuole sapere di decollare ed un nuovo allerta meteo piomba sulla regione Marche già pesantemente colpita, la settimana scorsa, dall'ondata di maltempo. Ora il sevizio di Protezione civile delle Marche ha ammesso un nuovo allerta meteo per oggi, mercoledì 24 maggo.

L'allerta, giallo, è valido per tutto il territiorio regionale dalle 14 alla mezzanotte di oggi, mercoledì 25 maggio, ed annuncia l'arrivo di temporali. Già domani, però, la situazione dovrebbe migliorare. Previste alcune residue precipitazioni al mattino, soprattutto nell'entroterra pesarese e ascolano, e piovaschi lungo la dorsale appeninica nel pomeriggio. Ma sarà "sereno o poco nuvoloso al primo mattino tranne che per addensamenti sparsi sul settore meridionale; accorpamenti lungo il settore appenninico nelle ore pomeridiane, destinati a ritirarsi nel proseguo; velature in quota dall'Adriatico in serata".