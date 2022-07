Grandine ad Ascoli, pioggia sul Maceratese. Afa e gran caldo nell'Anconetano e nel Pesarese

ANCONA - C'è anche chi da alcuni giorni fa gli scongiuri pur di avere un po' di refrigerio e - perchè no - anche di pioggia. E dopo alcuni rinvii, forse è la volta buona. Così ad Ascoli Piceno dove intorno alle 13 c'è stata una grandinata che comunque qualche disagio lo ha provocato anche se è durata solo poco più di dieci minuti. Pioggia in alcuni comprensori del Maceratese e rapidissima grandinata anche in questo caso velocissima, cielo nuvoloso e grigio sia nell'Anconetano che nel Pesarese ma con temperature ancora alte e umidità elevatissima.

