Temperature in picchiata, pioggia e neve anche in collina: le Marche ripiombano in inverno

ANCONA - Alla fine, l'attesa e annunciata ondata di maltempo è arrivata ed ha investito le Marche, anche se l'ondata più intensa ha perlomeno "schivato" il Ponte di Pasquetta.

GUARDA LE PREVISIONI

Maxi carico AtraZeneca-Vaxzevria: ora le Marche hanno 80mila dosi in magazzino. Nel ponte di Pasqua più di 9mila iniezioni

APPROFONDIMENTI GUARDA LE PREVISIONI Marche, avviso di condizioni meteo avverse. Neve anche in collina e...

Da questa mattina, infatti, il maltempo ha investito le marche ed in maniera particolare il nord. Le coste sono spazzate da venti freddi e piogge a tratti violente che hanno portato le temperature parecchio sotto media, tanto he diversi comuni ha autorizzato in deroga l'accensione degli impianti di riscaldamento. Ma si è affacciata anche la neve, decisamente fuori stagione e ad altitudini anche collinari, soprattutto nella zona del Montefeltro. Imbiancata anche Urbino.

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA