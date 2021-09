Splende il sole sulle Marche, ma incombe un'altra perturbazione: ecco quando potranno tornare fresco e temporali

ANCONA - Il sole si è riaffacciato sulle Marche e in tanti si sono riversati sulle spiagge determinati ad acchiappare per la coda questa fine estate. Ma il bel tempo durerà? Purtroppo pare non troppo, malgrado il tenativo dell'anticiclone di assestarsi di nuovo. E, purtroppo, la situazione meteo potrebbe aggravarsi nelle Marche proprio in occasione del prossimo week end.

Una nuovo perturbazione, avvertono infatti gli esperti di 3bmeteo, investirà nei prossimi giorni l'Italia centrale: "L'anticiclone - avvertono - già a ridosso del weekend si indebolirà parzialmente all'altezza del Centro Europa, lasciando filtrare correnti occidentali più umide e a tratti instabili in direzione dell'Italia. Ne conseguirà un certo incremento dell'instabilità già nel corso di venerdì su Alpi occidentali e Sardegna, e nel weekend nuove condizioni di instabilità interesseranno soprattutto sabato il Centro-Sud e le Alpi, anche se non tutta Italia vedrà il tempo peggiorare. Le infiltrazioni umide dai quadranti occidentali genereranno un'area depressionaria all'altezza delle nostre regioni centrali, seppur blanda, e si manifesteranno sull'Italia con una spiccata variabilità, caratterizzata da rovesci e qualche temporale nel pomeriggio di sabato sulle Alpi ma soprattutto sulle regioni centro-meridionali peninsulari. Piogge e qualche temporale saranno più probabili su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e nord Sicilia, in estensione al medio-basso versante tirrenico, con fenomeni che localmente potranno essere anche di forte intensità e accompagnati da grandine. Un po' più stabile dovrebbe essere il tempo su Val Padana, Liguria e regioni centrali più settentrionali. Temperature in calo al Centro-Sud".

