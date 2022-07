Allerta meteo, arrivano i temporali. Ma parte delle Marche resta all'asciutto

ANCONA - Brusco, ma benvenuto, stop alla calura estiva che da settimane non lascia tregua, ma il break non riguarderà tutte le Marche. Il servizio regionale di Protezione civile, ha emesso un allerta meteo (giallo, il grado ppiù leggero) per l'arrivo di temporali.

L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, lunedì 25 luglio, e domani, ma non riguarda tutta la regione, ma solo per le zone 1, 3 e 5. In pratica, tutta la zona dell'entroterra, mentre è esclusa la costa. È comunque previsto un calo termico, tanto che il bollettino per le ondate di calore assegna per mercoledì 27 luglio il bollino verde a Urbino, Jesi e Macerata e quello giallo a tutte le altre città monitorate. Nei prossimi giorni, per. la situazione potrebbe evolversi ulteriormente: «Mercoledì 27 luglio - spiegano infatti gli esperti di 3bmeteo - sarà una giornata all'insegna della instabilità al Nord: avremo la possibilità di temporali anche forti sul Nord Ovest, Alpi, Prealpi e medio alte pianure ma locali precipitazioni coinvolgeranno anche l'Appennino centro meridionale, specie nel pomeriggio quando si spingeranno anche lungo le coste del medio Adriatico».