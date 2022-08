Piove sulle Marche e continuerà ancora: prolungato fino a domani l'allerta meteo. Rischio grandinate

ANCONA - L'annunciata pioggi è arrivata: in questo momento sta piovendo, in particolare nel nord delle Marche, ma la situazione non è destinata a migliorare a breve. Se, infatti, il precendente allerta meteo finiva alla mezzanotte di oggi, quello nuovo emanato dalla Protezione civile è valido fino alle 14 di domani, venerdì 19 agosto.

GUARDA LE PREVISIONI

L'allerta (giallo), annuncia la possibilità di temporali su tutto il territorio regionale: fenomeni che localmente potranno raggiungere una certa intensità con il rischio anche di grandinate, come già successo, in particolare nell'ascolano, nelle ultime settimane. "Centro Italia: domani - confermano gli esperti 3bmeteo - sarà una giornata perturbata con rovesci e temporali sparsi, anche forti tra Toscana e Marche; poi migliora in serata a partire dalle tirreniche. Temperature in calo, massime tra 25 e 30". Ma già da sabato le temperaturee torneranno a salirre.