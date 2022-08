Fine estate senza pace: nuovo allerta meteo per l'arrivo di temporali sulle Marche. Ecco quando

ANCONA - L'estate è stata torrida, ma il veleno è nella coda. La Protezione civile delle Marche, infatti, ha emanato l'ennesimo allerta meteo per l'arrivo di temporali su tutte le Marche. L'allerta è valido per tutte le 24 ore di domani, giovedì 1 settembre. I fenomeni potrebbero localmente raggiungere una certa intensità e non è escluso il rischio di grandinate. Le temperature scenderanno e a preoccupare sono i possibili effetti sull'agricoltura, ma anche, in questo scampolo di stagione, sui possibili divieti di blaneazione.

GUARDA LE PREVISIONI

"Instabilità in aumento - confermano, per domani, gli esperti di 3bmeteo - sulle regioni centrali con rovesci e qualche temporale al mattino in Toscana, dove però tenderanno ad esaurirsi in giornata. Contemporanea intensificazione di rovesci e temporali sulle restanti regioni centrali, più intensi sulle zone appenniniche e sul versante adriatico, anche accompagnati da locali grandinate, ma in attenuazione nelle ore serali. Inizialmente più soleggiato al Sud ma in mattinata primi rovesci e temporali in Campania e alta Calabria, in rapida estensione al resto della Calabria, nord Sicilia, Lucania e alta Puglia, localmente anche intensi sulle zone interne peninsulari e accompagnati da grandine, ma in attenuazione in serata a partire dal Tirreno. Temperature in diminuzione".