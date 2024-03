Nuovo allerta meteo (giallo) nelle Marche: in arrivo temporali. ​Calano le temperature

ANCONA - L'inverno piuttosto mite e avaro di precipitazioni mostra il suo vero volto nelle ultime settimane: nuovo allerta meteo per le Marche. Il maltempo è previsto per domani, giovedì 7 marzo, soprattutto nel sud della Regione. L'allerta, giallo, è infatti valido nelle zone 5 e 6 (parte della provincia d Macerata e quelle di Fermo e Ascoli) e annuncia l'arrivo di temporali.

Le previsioni

Precipitazioni in rapido ingresso al primo mattino dal mare (nord-est) specie dalle coste anconetane e maceratesi, innescando piovaschi e acquazzoni sparsi al centro-sud prima di scemare già per le ore centrali; quota nevicate mattutine intorno ai 1100 metri. Venti generalmente deboli settentrionali con momentanei rinforzi nel corso del giorno. Temperature massime in calo.