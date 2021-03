Qualche giorno di anticipo d'estate, poi cambia tutto: il meteo per il ponte di Pasqua. Che tempo farà nelle Marche

ANCONA - Giorni di caldo quasi estivo grazie ad un anticiclone africano, ma con il Ponte di Pasqua in bilico con possibili piogge e ritorno di temperature più fresche anche nelle Marche. É quanto annunciano per questa settimana gli esperti meteo di www.3bmeteo.com.

"Un vasto e robusto campo anticiclonico - spigenao gli esperti di 3bmeteo - sta rinforzando sull'Europa centro-meridionale e ci terrà compagnia per diversi giorni in settimana. Si tratta di una cellula di alta pressione che si irrobustirà ulteriormente giorno dopo giorno, alimentata da correnti calde di estrazione nord africana. Oltre alla stabilità atmosferica beneficeremo anche di un clima particolarmente mite, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, più direttamente esposte al flusso nord africano. Le regioni meridionali invece risentiranno, seppur solo parzialmente, di afflussi settentrionali relativamente più freschi, innescati da un'area depressionaria che si stanzierà tra i Balcani e il Mediterraneo orientale". Temperature in rialzo: tra mercoledì e giovedì si porteranno ben oltre le medie del periodo, con punte massime localmente tipiche del mese di maggio. Sono attesi picchi di 24/26°C sulle zone interne del Nord e dell'alto Tirreno. Lungo le coste però il clima sarà più fresco, complici le brezze e il mare ancora freddo.

Ma la stuazione è destinata a cambiare: "L'anticiclone - spiegatno i metorologi di 3bmeteo - inizierà ad invecchiare e a perdere smalto, lasciandosi scappare a ridosso del weekend di Pasqua infiltrazioni di correnti più umide in arrivo dal Nord Europa che determineranno una maggior presenza della nuvolosità soprattutto al Nord, tanto che in prossimità delle aree alpine potranno innescarsi alcuni fenomeni".

