Maturità, ecco i nomi dei presidenti di commissione nelle Marche

ANCONA - L'Ufficio regionale scolastico delle Marche ha pubblicato i nomi dei presidenti delle commissioni d'esame per la maturità 2022-2023: i docenti hanno dato la loro disponibilità per diventare presidenti di commissione ad aprile e ora che gli elenchi sono stati diffusi, si possono consultare le liste regione per regione. Si tratta però solo degli elenchi dei nominativi, i nomi dei presidenti non sono ancora stati abbinati alle diverse commissioni di maturità 2023, cosa che succederà entro i primi giorni di giugno.

LEGGI QUI L'ELENCO DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE