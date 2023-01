E Ricci (Pd) chiede scusa a Castelli (Fdi): «Sarai un ottimo commissario alla Ricostruzione: dalla mia parte politica qualche polemica di troppo»

ANCONA - L'endorsement più inaspettato è quello a firma del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Non solo. L'esponente del Pd che a livello nazionale è coordinatore dei sindaci dem, ha anche chiesto scusa per le polemiche scatenate dal sul partito alla notizia della nomina di Guido Castelli (Fdi) commissario alla Ricostruzione al posto di Giovanni Legnini. «Sono sicuro che farai bene, hai tutte le carte in regola: anzi, ti chiedo scusa per la mia parte politica. Si è fatta qualche polemica di troppo».

Ricci in Tv chiede scusa a Castelli, la conduttrice applaude

Tutto in pochi secondi, nel corso della trasmissione Tagadà su La7 con una Tiziana Panella sorpresa a tal punto da lasciarsi andare ad una esclamazione di stupore: «Uau... posso dire grande Ricci? Una cosa del genere è rarissima», accompagnata da un applauso. Sì, perché quello che è accaduto sul divano rosso della trasmissione televisiva è davvero un evento più unico che raro.

Ma cosa è successo? Ieri la giornalista conduttrice Tiziana Panella ha fatto accomodare l'uno accanto all'altro il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e il nuovo commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, esponente di Fratelli d'Italia, già sindaco di Ascoli ed assessore regionale alla Ricostruzione prima di approdare al Senato alle ultime elezioni politiche. Castelli è stato incaricato dalla premier Giorgia Meloni di seguire questa delicatissima fase post sisma nelle terre devastate dal terremoto nel 2016, ereditando tutta l'opera portata avanti da Giovanni Legnini. Una nomina fortemente contestata dal Partito democratico, anche e soprattutto nelle Marche, la regione più colpita dal sisma di sette anni fa. Parole dure, durissime contro la scelta del governo nazionale e indirettamente contro lo stesso Castelli: «Viviamo con stupore questa nomina - ha scritto il Gruppo Pd in consiglio regionale - perché non pensavamo che si potesse fare spoil system solo per questioni di spartizione di poltrone e potere sulla pelle delle comunità terremotate, dopo il riconoscimento unanime del percorso fatto dalla struttura commissariale».

Il sindaco di Pesaro: «Polemiche di troppo sulla nomina a commissario»

Nel confronto voluto su La7 non ci si aspettava dunque la premessa del sindaco dem Ricci, di fronte ad un ancora più esterrefatto Castelli: «Guido - ha detto il primo cittadino pesarese - ha una grande esperienza amministrativa, conosce bene il territorio ed è stato assessore regionale alla ricostruzione. Pur avendo una considerazione enorme per Legnini, lui ha tutte le carte in regola per fare un ottimo lavoro da commissario». Quindi la stoccata al Pd: «In questi giorni per le tua nomina - ha detto rivolgendosi direttamente a Castelli - abbiamo fatto qualche polemica di troppo e ti chiedo scusa per la mia parte politica». A seguire la reazione estemporanea della Panella, con applauso finale.