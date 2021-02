Una materna chiusa e 31 under 14 infetti: Castelfidardo pensa ai tamponi di massa

CASTELFIDARDO - Non c’è tregua per gli istituti scolastici di Castelfidardo, dove aumentano i casi di positività fra gli alunni. Dopo l’ordinanza di chiusura temporanea della materna Rodari e i contagi registrati fra i volontari Auser che prestano servizio sugli scuolabus, il virus continua a farsi largo tra i banchi di scuola.

Numeri in salita che costringono l’Amministrazione comunale, le due dirigenze scolastiche e l’Asur a prendere in considerazione eventuali nuove misure, anche in risposta ai cittadini che preoccupati chiedono la sospensione delle lezioni in presenza e tamponi a tappeto per arginare il focolaio. «I contagi sul nostro territorio sono arrivati a 158 casi. In assoluto siamo in linea con l’andamento degli altri Comuni – scrive il sindaco Roberto Ascani (nella foto) - quello che preoccupa è che si tratta di un’impennata chiaramente dovuta ai molti casi in ambito scolastico». Oltre a quelli delle insegnanti positive che la scorsa settimana hanno portato alla serrata della scuola dell’infanzia a Crocette, il conto è salito ieri a «31 casi under 14 e ulteriori 5 classi in quarantena».

Una nuova ondata di Covid, con lo spettro della variante inglese come segnalato ieri nella circolare indirizzata ai genitori dalla preside dell’I.C. Soprani, che nella città della fisarmonica si è abbattuta su almeno cinque plessi: primarie Dalla Chiesa, Cialdini, Scocchera ad indirizzo Montessori e scuole dell’infanzia Rodari e Fornaci. «Stiamo cercando di monitorare in maniera puntuale la diffusione del contagio in collaborazione con Asur e dirigenti per interrompere questo piccolo focolaio ma sarà necessaria la collaborazione di tutti - afferma il sindaco facendo appello al senso di comunità dei fidardensi -. Ora è necessario più che mai mantenere alta l’attenzione ed individuare azioni congiunte con tutte le autorità preposte».

Due, al momento, sarebbero le strade percorribili per l’amministrazione comunale: rendere più sicuri i pulmini e ricorrere ai tamponi di massa. «Come Comune stiamo valutando di rafforzare ancor di più il trasporto scolastico in modo da ridurre (anche se già ampiamente in regola con le percentuali e con il distanziamento) la compresenza di bambini negli scuolabus – annuncia Ascani -. Una possibile iniziativa che ci consentirà di limitare i focolai potrebbe essere quella di programmare screening scolastici mirati. Ne stiamo parlando con l’assessore regionale Saltamartini e il presidente del Consiglio Dino Latini».

