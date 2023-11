Caso Aeroitalia, Mastrovincenzo (Pd) chiede l'accesso agli atti: «Ma la Giunta nasconde le carte»

E' una questione che continua a far discutere, tanti nodi ancora scoperti e Antonio Mastrovincenzo che interviene. Ecco la sua nota: «Il 31 ottobre scorso ho inviato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche una istanza di accesso formale agli atti, alla luce degli articoli apparsi sugli organi di stampa relativi all’annullamento da parte di Aeroitalia dei voli che collegano l’aeroporto di Ancona con Barcellona (poi ripristinato a far data dal 1 dicembre), Bucarest e Vienna».

«Con l'istanza ho chiesto copia dell’atto con cui è stato approvato lo schema di contratto che sarebbe stato sottoscritto tra ATIM - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche e Aeroitalia relativamente alle tratte Ancona-Barcellona, Ancona-Bucarest, Ancona-Vienna, copia del contratto sottoscritto e copia dell’atto che riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del contratto stesso. Nella risposta, il Direttore di Dipartimento mi ha comunicato che alla sua struttura "non risultano atti in riferimento all'istanza", e di aver provveduto con PEC alla richiesta di riscontro immediato all'ATIM.

L'ATIM, a sua volta, successivamente mi scrive "che non è stato stipulato alcun contratto relativo alle tratte aeree Barcellona, Bucarest e Vienna, né di alcuna altra destinazione", ribadendo che non ha alcuna competenza da e verso l'Aeroporto di Ancona».

«Ieri in Aula - prosegue Mastrovincenzo - l'assessore Brandoni ha dichiarato che "esiste un contratto tra ATIM e Aeroitalia, con termine dal primo dicembre 2023, a fronte del quale non c'è stata alcuna corresponsione di somme di denaro pubblico e senza alcun tipo di connessione con i voli operati da Aeroitalia sull'Aeroporto di Ancona, su rotte nazionali e internazionali", aggiungendo che "esiste una clausola di riservatezza che impedisce ad oggi di divulgare le interlocuzioni in corso".



«Tutti giocano sulle parole per nascondere fatti ed atti, ognuno scarica le responsabilità su altri ed è chiaro che l'unico interesse della Giunta Acquaroli e della sua costosissima Agenzia è quello di celare i gravissimi errori commessi: uno spettacolo indecoroso, comportamenti opachi e fortemente ambigui che caratterizzano ormai costantemente l'Amministrazione regionale.

Acquaroli dica chiaramente come sono andate effettivamente le cose, senza infingimenti e reticenze. E dica quali accordi contiene il tanto sbandierato protocollo di intesa con Ryanair, se davvero è stato firmato. E anche su questo, oggi ho depositato una specifica interrogazione. Servono chiarezza e trasparenza, servono certezze per garantire davvero una prospettiva di sviluppo all'Aeroporto di Ancona».