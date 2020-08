Mascherina più bus privati: le Marche hanno un piano per il trasporto scolastico

ANCONA - Controproposta delle Regioni sul nodo trasporti scolastici. Alcune amministrazioni, tra cui quella marchigiana, hanno condiviso un documento - da sottoporre al governo nazionale nel vertice di domani con i ministri Paola De Micheli (Trasporti), Roberto Speranza (Sanità) e Francesco Boccia (Affari regionali) – che vede al primo punto la convergenza sulla necessità di aumentare la capienza dei mezzi oltre il 50% attualmente previsto.

«La capienza al 50% renderebbe impossibile il trasporto pubblico locale – spiega l’assessore regionale competente Angelo Sciapichetti – perché significa raddoppiare o triplicare le corse e non ci sono abbastanza uomini e mezzi per farlo. Con ogni probabilità, non riusciremo neanche ad arrivare al 100%. Quindi, insieme ad Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Campania e Veneto è stato elaborato, a livello tecnico, un documento che presenteremo lunedì al confronto con i ministri, per portare il limite al 70-80%, prevedendo ovviamente l’obbligo di indossare la mascherina a bordo. Se riuscissimo ad arrivare almeno a queste percentuali, come auspichiamo, potremmo coprire il restante 20-30% con servizi integrativi, come i pullman privati Gran Turismo».

Un tentativo di mediazione che spera di centrare l’obiettivo. Le Regioni sono infatti preoccupate per il fatto che le regole in vigore col dimezzamento della capienza rendano impossibile assicurare un servizio efficiente in coincidenza dell’avvio dell’anno scolastico. Per ora, l’unica deroga al distanziamento è ammessa per i percorsi inferiori ai 15 minuti. Ciò significa che solo sotto questa soglia i mezzi possono viaggiare a piena portata. La controproposta dei territori dovrà essere valutata anche dal Comitato tecnico scientifico e, se passasse, «escluderebbe il bisogno di fare quei doppi turni di entrata ed uscita che ai dirigenti scolastici non piacciono – entra nel dettaglio Sciapichetti – e gli orari d’ingresso resterebbero quelli di sempre. Credo si vada verso una soluzione positiva della questione, in ogni caso».

Nelle scorse settimane era circolata anche l’ipotesi dell’utilizzo di tendine tra un posto ed un altro, «ma non è stata ancora discussa, anche perché ci vorrebbero almeno uno o due mesi per fare questa cosa su tutti i mezzi». Ed invece la prima campanella suonerà tra due settimane, con il nodo trasporti da sciogliere in tempo per evitare il caos. «Speriamo di avere una risposta alla nostra richiesta di aumentare la capienza già al vertice di lunedì (domani, ndr) – l’auspicio dell’assessore –, dopo il quale incontreremo le aziende del trasporto pubblico locale dei cinque bacini provinciali delle Marche. Con loro l’interlocuzione è in corso già da tempo, ma dobbiamo aspettare le linee guida nazionali per muoverci». Di qui, l’augurio che il documento delle Regioni venga recepito dal governo, così da poter mettere in moto la macchina territoriale per non arrivare al 14 settembre con l’acqua alla gola. Tra le linee guida contenute nel Dpcm del 7 agosto per gli Scuolabus, sono previste anche la misurazione della febbre a casa, prima della salita sul mezzo di trasporto, igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi almeno una volta al giorno.

E poi areazione, possibilmente naturale e continua, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni, distanziamento di un metro degli studenti alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto. Il documento raccomanda anche di evitare contatti ravvicinati alla discesa dal mezzo. Ma il vero nodo resta però quello del distanziamento di un metro a bordo - che limiterebbe drasticamente la capienza dei mezzi - e le Regioni cercheranno di scioglierlo al vertice di domani.

