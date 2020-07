Al mare si va in treno: torna “Marche Line” e collega tutta la costa

ANCONA - Seimila pendolari hanno utilizzato lo scorso anno i treni del mare, il servizio green con due convogli speciali nel weekend per collegare l’Emilia Romagna alle località balneari delle Marche. Trenitalia e Regione hanno avviato per il secondo anno consecutivo il collegamento diretto da Piacenza a San Benedetto, toccando tutte le stazioni della costa marchigiana per poter scegliere dove trascorrere qualche giorno in relax sotto il sole ma non solo.

Il venerdì pomeriggio il Regionale Veloce 1777 parte da Piacenza alle 14,06 per arrivare a San Benedetto del Tronto alle 20 mentre la domenica il RV 1780 riparte dalla città delle Palme alle 18,05 per giungere a Piacenza alle 23,25. Fermate intermedie Pesaro, Fano, Marotta, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto Sant’ Elpidio e Porto San Giorgio. «Il contingentamento dei biglietti per i treni del Marche Line garantisce la sicurezza del posto a sedere - si legge in una nota - , per un viaggio all’insegna del comfort e del totale relax. Infine, aggiunge alla convenienza ecologica garantita dal vettore treno anche quella economica, visto che prevede per chi acquisterà i biglietti di andata e ritorno - riferiti allo stesso weekend - uno sconto del 50% sul prezzo complessivo».

Un’offerta turistica completata anche dal ConeroLink, treno+bus in un’unica soluzione per raggiungere dalla stazione di Ancona le spiagge dell’incantata Baia di Portonovo. Sono 43 ogni giorno i bus che faranno la spola tra la stazione di Ancona Centrale e la caratteristica piazzetta di Portonovo. L’assessore regionale ai Trasporti Angelo Sciapichetti sottolinea: «Si tratta di una sfida che riparte dai numeri dell’estate 2019 cercando di superarli, che ha visto circa 3500 automobili in meno in circolazione nelle Marche. Ma il servizio è molto importante soprattutto alla luce degli ingorghi che si sono verificati sul tratto autostradale dell’A14, creando disagi a cittadini e turisti. Nel settore del trasporto su ferro la collaborazione con Trenitalia ha dato risultati incredibili perché negli ultimi anni siamo riusciti a fare quello che in quaranta anni non si è riusciti a fare».

Il direttore regionale Marche di Trenitalia, Fausto Del Rosso era presente all’iniziativa che ha tenuto a battesimo l’edizione 2020 di Marche Line: «Abbiamo messo al centro delle nostre attenzioni - ha sottolineato - tutto ciò che può servire a questo territorio in termini di mobilità su ferro. Per questo abbiamo costruito un sistema rinnovando la flotta, migliorando e implementando il trasporto e garantendo comfort e sicurezza». Tra le offerte estive Trenitalia offre nei weekend la promo Estate Insieme che a soli 49 euro permette di viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì.

