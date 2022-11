Disastro alluvione, Marco Bussone (presidente Uncem): «Cinque milioni alle Marche? Serve subito un miliardo»

ANCONA - Un mese e 20 giorni fa un'Apocalisse di acqua e fango ha spezzato 13 vite e distrutto interi paesi dell'entroterra anconetano e pesarese: un'alluvione devastante che ha toccato anche Senigallia sulla costa e diversi centri del Maceratese. Ma il disastro assoluto di lutti indimenticati e di danni per milioni di euro segna ancora cittadine come Arcevia, Barbara, Sassoferrato, Cantiano, Passo Ripe dove si è recato in visita Marco Bussone, presidente Uncem - Unione nazionale comuni comunità enti montani - accompagnato dal presidente Uncem Marche Michele Maiani e dal direttore Giancarlo Sagramola.

Bussone (presidente Uncem): «Serve subito un miliardo per le zone alluvionate»

«La visita che ho potuto fare in quei Comuni e l'incontro con i sindaci lasciano un impatto emotivo che chiede alle Istituzioni nazionali e regionali di stanziare subito risorse. Cinque milioni di euro previsti dal Governo non sono certo sufficienti. Serve un miliardo. Subito. Ad Arcevia, Barbara, Sassoferrato, Cantiano, l'alluvione mostra ancora tutta la forza della devastazione - sottolinea Bussone -: decine di ponti crollati, diverse famiglie ancora fuori casa, centinaia di strade interrotte, aree verdi rivoluzionate, frazioni dei paesi irriconoscibili». Profondamente colpito dalla catastrofe che ha colpito le Marche il presidente Uncem Marco Bussone si appella alle istituzioni: «Anche la Regione Marche deve agire con risorse economiche immediate che i Comuni possano investire e dare fondi alle imprese, negozi e manifattura, oggi bloccate. Moltissime hanno perso tutto. Non possono essere lasciati i aindaci con ordinanze e "somme urgenze" che vedono poi chi lavora in crisi. Serve la Politica e servono scelte chiare subito per queste comunità che ce la vogliono fare, anche ora che si trovano a essere già dimenticate dal mainstream mediatico. Ce la faranno. Ma non devono essere lasciati soli, quei sindaci e quelle comunità martoriate».

Il fondi regionali stanziati per le imprese danneggiate

Nelle scorse ore la Regione Marche ha comunicato che sono erogabili i fondi - oltre 6 milioni di euro - destinate alle imprese delle zone alluvionate: potranno fare richiesta le piccole e medie imprese che hanno subito danni con sede nei Comuni colpiti dall’alluvione delle provincie di Pesaro-Urbino e Ancona, come stabilito dall’ordinanza del Dipartimento Protezione Civile, salve eventuali estensioni del perimetro della zona danneggiata. Il finanziamento bancario ha un valore massimo di 150 mila euro, con durata di 8 anni, di cui fino a 2 anni di preammortamento, e potrà essere estinto a seguito di eventuali contributi statali per i danni subiti.

Il contributo della Regione può raggiungere il valore massimo di 26.500 euro, di cui 22.500 per ridurre gli interessi sul finanziamento e 4.000 per il costo della garanzia. In sostanza fino a 100 mila euro non si hanno costi per ottenere il finanziamento. La misura è anche il frutto di un accordo della Regione con l’Associazione Bancaria Italiana Marche, grazie al quale le banche sono impegnate a tenere fermi i tassi di interesse non oltre il 5%, nonostante il rialzo del costo del denaro che sta avvenendo a livello europeo, un tasso di interesse che ci consente di massimizzare il numero delle imprese raggiungibili con le risorse a disposizione.