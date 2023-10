Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche: l’ad di Aeroitalia Intrieri dice che se i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest vengono cancellati è solo colpa dell’Atim. Ci spiega cos’è successo?

«Atim e la Regione non devono e non possono finanziare voli. Seguendo questo principio, ho chiesto alla Regione se fossero rimasti dei fondi non spesi per i bandi delle compagnie aeree (come quello che ha portato il volo per Parigi, ndr). Erano avanzati circa 2 milioni di euro e ho chiesto alla Regione di poterli usare per fare promozione in Italia e all’estero della destinazione Marche».

Il responso?

«La Regione mi ha detto di stare attento a non fare aiuti di Stato. E infatti Atim non ha mai pensato di finanziare le rotte, ma la promozione. Noi dialoghiamo con le compagnie aeree per utilizzare il mezzo (non il volo) come strumento di comunicazione».

Aeroitalia parla di «mancato adempimento degli impegni» da parte di Atim: ci risulta un accordo da 750mila euro non pagato. È stato questo a far saltare il banco?

«Abbiamo iniziato a dialogare per fare un’azione di promozione, che è sottoposta a normative precise. Non siamo riusciti a metterci d’accordo su come gestire l’aspetto legale dell’accordo. Questo è stato il tema. Sulle vostre pagine, l’ad di Aeroitalia dice che è colpa di Atim: se la mia colpa è stata dire no ad un accordo contro la normativa - e in questo modo non ho speso neanche un euro di fondi pubblici - allora sono colpevole. Con la mia direzione, si applicano le regole».

Aeroitalia cosa chiedeva di non allineato alle normative?

«Soldi in modalità non previste dal codice degli appalti: volevano anticipazioni significative».

Per ora la compagnia fa saltare le tre rotte internazionali dal Sanzio. Ma ha anche annunciato, dal 1° ottobre 2024, la cancellazione dei voli di continuità per Roma, Milano e Napoli. Può farlo?

«Come le regole valgono per Atim, valgono anche per Aeroitalia. Dunque i voli di continuità, secondo me, non sono in discussione. C’è il regolamento dell’Enac».

Ma il bando dell’Enac prevede che possano andarsene dopo un anno, previo preavviso di sei mesi: dovreste rifare il bando?

«Il bando l’ha fatto l’Enac, devono stabilirlo loro. Ma insieme all’aeroporto, visto che Aeroitalia ha preso questa posizione, penso che sia utile cominciare a guardarsi intorno».

L’ad di Aeroitalia Intrieri ha anche detto che la rotta per Amsterdam non era prevista. Commenti?

«L’hanno annunciato alla conferenza di presentazione dei voli. Si commenta da solo».

Ha parlato con il governatore Acquaroli? Ci risulta uno scambio molto acceso tra voi.

«No, non era arrabbiato. L’ad di Aeroitalia dice che parlerà solo con Acquaroli e mi fa piacere perché sono sicuro che il governatore sia ancora più fermo e rigoroso di me nella difesa dei soldi e degli interessi dei marchigiani».